Down sendromlulara ücretsiz checkup

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi tarafından Down sendromlu çocuklar checkuptan geçirildi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen hizmetten 12 Down sendromlu çocuk ile Belsa B Blok girişinde bulunan Down Kafe'de çalışan 3 personel yararlandı. Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Adem Çakır'ın ilgilendiği çocuklar, hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdiler.