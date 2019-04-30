Dr. Yüksel; “Çocuklarınıza şekerli ve paketli gıdalar yedirmeyin”

Ayşegül Yüksel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 11. ‘sini düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı'nda “Çocukluk Çağında Obezite” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Uzman Dr. Yüksel, şekerli ve paketli gıdaların obezitenin artışında en önemli faktörlerden olduğunu söyledi.

Dünya çapında artış gösteriyor

Uzman Dr. Yüksel söyleşiye obezitenin tarifini yaparak başladı. Vücutta artmış yağ miktarı olarak tanımlanan obezitenin, ırk, yaş, cinsiyete göre değişiklik gösterdiğini anlatan Yüksel, çocuk ve ergenlerde bu rahatsızlığın dünya çapında artış gösterdiğini anlattı.

Çocuklar hareket etmiyor

Yüksel bu artışın en önemli sebebini ise, gelişen teknoloji ile birlikte çocukların hareketliliklerin kısıtlanması olarak belirledi. Uzman Dr. Ayşegül Yüksel, “Çocuklar boş zamanlarını park bahçelerde oynayarak geçirmek yerine televizyon veya bilgisayar başında geçirmeyi tercih ediyor. Günümüzde yanlış beslenme alışkanlıklarının kazanılması ile fast food tarzı beslenme hızla artıyor. Hazır gıda tüketiminde artış, vitamin ve posa yönünden zayıf beslenme, televizyon karşısında beslenme ile kalori alım dengesi bozuluyor dedi.

Karaciğer yağlanmasına dikkat

Söyleşide obeziteye götüren nedenlerden biri de karaciğer yağlanması olarak ifade edildi. Uzman Dr. Yüksel bu kapsamda bir çocuğun kilosunun normal olmasının obeziteden uzak olduğu anlamına gelmediğini kaydederek, “Bize gelen ve kilosu normal olan çocuklarda göbek çevresinde yağlanma görüyoruz. Yapılan tetkiklerde karaciğerde yağlanma sorunu ile karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Genetik faktör riski

İlgiyle izlenen söyleşide ailede obez bireyin olmasının çocuk için risk faktörü oluşturduğuna vurgu yapıldı. Uzman Dr. Yüksel, “Her iki ebeveyn obez ise çocukta obezite riski yüzde 80'lere kadar çıkabilmektedir. Fakat aile ilişkisinin, hem genetik aktarış ile olması hem de beslenme alışkanlığının ailede kazanılması açısından önemli olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Yaşam değişikliği şart

Obezite tehdidi yaşayan çocukların yaşam değişikliği yapması gerektiğine dikkat çeken Uzman Dr. Yüksel, “Günümüzde çocuklar yürümüyor, servisle okula gidip geliyorlar. Bilgisayar başında ve fast food ile besleniyorlar. Bunun değişmesi kesinlikle şart. Çocukları motive ederek sağlıklı bir yaşam biçimine yönlendirmeliyiz” dedi.

Aile diyet yapan çocuğa yardım etmeli

Uzman Dr. Yüksel, çocuklara dengeli ve az kalorili bir diyet önerdiklerini ve asla hızlı kilo vermeyi önermediklerini aktararak, “Çocuk diyet yaparken ailenin çocuğa yardım etmesi ve mutfak alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Öğün miktarı ve zaman ayarlanırsa sağlıklı bir yaşama geçilebilir” diye konuştu.

İnsülin direncinde yürüyüşün önemi

Vücuttaki insülin direncinin obeziteye karşı önemli bir savunma olduğuna da dikkat çeken Uzman Dr. Yüksel, “İnsülin direncine en büyük fayda ise yürüyüştür. Çocukların düzenli yürüyüş yapması insülin direncini dengeleyecektir” dedi.

Önlem alınmazsa obezite artacak

Uzman Dr. Ayşegül Yüksel, obezitenin teknolojik değişimlerle birlikte sıklığı çocuklarda ve erişkinlerde son zamanlarda artış gösteren ve yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olduğunu tekrarlayarak, “Eğer önlem alınmazsa sıklığının daha da çok artacağı düşünülmektedir. Obez çocukların hayatları hem

obezitenin komplikasyonları, hem de psikolojik yönden kısıtlanmaktadır. Obezitenin önlenmesi veya sıklığın azalması açısından neden olan etmenlerin mutlaka araştırılması gerekir. Tedavi ve korunmada önemli basamağı çocuk için temel eğitim yeri olan ailenin eğitimi oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.