DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu: “Türk milleti 14 Mayıs'ta sandıklara koşacak, Amerika'nın ve AB koalisyonunun ülkemizdeki iş birlikçilerine hak ettikleri cevabı verecektir”

Kocaeli'de basın açıklaması yapan DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Türk milleti 14 Mayıs'ta sandıklara koşacak ve kadim Türk Devletinin bekası, asil Türk milletinin birlik ve beraberliğini daha da perçinleyecek bir karara imza atacak, Amerika'nın ve Avrupa Birliği koalisyonunun ülkemizdeki iş birlikçilerine hak ettikleri gereken cevabı verecektir. Bu cevap elbette Demokratik Sol Parti'nin yeniden mecliste yerini alması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi şeklinde olacaktır” dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı'nı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Demokratik Sol Parti'de Kocaeli İl Örgütü kahvaltıda bir araya geldi. Kocaeli örgütüne Türkiye'nin birçok farklı ilinden DSP il başkanları da katıldı. Basın mensuplarına yapılan açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük İstanbul mitingine destek olmak için yola çıkıldı.

“ABD, PKK, HDP stratejileriyle hedeflerini örtüştürenlerle değil, ‘tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet' anlayışının hakim olduğu Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz”

Basın açıklaması yapan DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Biz dayatılan şartlarda Demokratik Sol Parti olarak yeniden Büyük Millet Meclisinde yer almamız gerektiğinin farkında olarak bir ittifak yapısının içerisinde seçimlere katılıyoruz. Kendisine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini, kurduğu Cumhuriyetin ilkelerini rehber edinmiş, Bülent Ecevit'in demokratik sol siyaset kuramıyla halka hizmeti şiar edinmiş demokratik solcular olarak Genel Başkanımız Önder Aksakal'ın liderliğinde, yerli ve milli sol anlayışımız doğrultusunda ABD, PKK, HDP stratejileriyle hedeflerini örtüştürenlerle değil, ‘tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet' anlayışının hakim olduğu, ekonomik ve siyasi her türlü emperyalist saldırıyla mücadele eden Cumhur İttifakı kapsamında yer alarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Demokratik Sol Parti örgütleri olarak bizim bu kararlı duruşumuzu, DSP ile yollarını uzun yıllar önce ayırmış, hatta partimizi ve Ecevit'i sağlığında sırtından hançerlemiş, kerameti kendinden menkul bazı sözde il başkanı, milletvekili ve bakan eskileri birtakım kişisel ikbal sağlama amaçları doğrultusunda bir yıpratma gayretine girmiş görünüyorlar. Onları bu yolda maddi manevi destekleyen kişi ve kurumları çok yakından biliyoruz ve izliyoruz” diye konuştu.

“Türk milleti 14 Mayıs'ta sandıklara koşacak, Amerika'nın ve AB koalisyonunun ülkemizdeki iş birlikçilerine hak ettikleri cevabı verecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük İstanbul mitingine destek vermeye gideceklerini söyleyen Dedeoğlu, “Biliyor ve inanıyoruz ki asil Türk milleti 14 Mayıs'ta sandıklara koşacak ve kadim Türk Devletinin bekası, asil Türk milletinin birlik ve beraberliğini daha da perçinleyecek bir karara imza atacak, Amerika'nın ve Avrupa Birliği koalisyonunun ülkemizdeki iş birlikçilerine hak ettikleri gereken cevabı verecektir. Bu cevap elbette Demokratik Sol Parti'nin yeniden mecliste yerini alması ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi şeklinde olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Bu toplantımızdan sonra bizler burada bulunan DSP il başkanları olarak, seçimlere İstanbul 2'nci bölgeden milletvekili adayı olarak katılan Genel Başkanımız Önder Aksakal'ın yanında olmak amacıyla, Cumhurbaşkanımızın Büyük İstanbul Mitinginde yer alacağız ve DSP örgütleri olarak güçlü desteğimizi orada Türk halkına bir kez daha göstereceğiz” dedi.