DTO Başkanı Erdoğan, "Yerli otomobil güçlü bir şekilde dünyada olacak"

Erdoğan, "Türkiye yıllardır kurduğu hayali gerçeğe dönüştürüyor" dedi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde yerli otomobilin ön gösterim toplantısına katıldı. Program öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Öncelikle bugün ülkemiz açısından çok önemli bir gün. Türkiye'nin lig atlayacağı, Avrupa liginin üzerine çıkacağı bir gün. Cumhurbaşkanımız bu görevi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza takdir ettiğinde TOBB Başkanımız bunu Türkiye'deki beş tane önemli babayiğit ile birlikte otomobilin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Türkiye açısından, gelecek açısından, ihracat açısından önemli. Artık inşallah yerli ve milli otomobilimize 2022 yılından sonra hep birlikte binip, memleketimize daha çok iş yapmanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, iş insanlarımıza ve TOBB Başkanımıza olmak üzere mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye yıllardır kurduğu hayali bugün gerçekleştirmekte ve artık yollara çıkma zamanı. Ayrıca dünyaya ihracat etme zamanını da hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Dünyada güçlü bir şekilde yer alacak"

Yerli Otomobilin dünya sahnesinde güçlü bir şekilde yer alacağını söyleyen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli, Türkiye'de ihracatta ilk 10'da olan ünlü bir şehir. Otomobilin yan sanayi ürünleriyle ilgili farklı girişimlerimiz var. Burada önemli olan fabrika için doğru lokasyonun belirlenmesiydi. Bunun kararı verildi. Farklı aksanlarıyla ilgili de bizim girişimlerimiz olacak. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın projeye ciddi katkıları oldu. Bununla birlikte de yerli otomobilin gelecekte de güçlü bir şekilde dünyada olacağını da söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.