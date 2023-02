Düğün alışverişi için çıktıkları yolda faciayı yaşadılar: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine çektiği araca arkadan gelen tır çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 01.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Kartepe Acısu mevkiinde meydana geldi. 34 UU 7002 plakalı Citroen marka hafif ticari aracın sürücüsü A.T. aracın lastiğinin patladığını fark etti. Lastiği tek başına değiştiremeyeceğini fark eden A.T. arkadaşları Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 2 arkadaşı lastiği değiştirirken o sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan F.Ü. idaresindeki 34 DLF 993 Plakalı Scanıa tır emniyet şeridinde lastik değiştirmekte olan A.T., Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin'i fark etmeyerek araca çarptı. Kazada A.T.'nın 2 arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti. A.T. ise olay yerine gelen ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin'in cenazeleri ise morga kaldırıldı.

edinilen bilgiye göre A.T., nişanlısı ve ailesi ile birlikte İstanbul'a düğün alışverişi yapmak için gittikleri öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.