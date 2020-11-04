Düğün salonlarına yüzde 50 indirim kararı

Körfez Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısında düğün salonları için ön görülen yüzde 35'lik indirim, Başkan Söğüt'ün teklifi ile yüzde 50'ye yükseltildi.

Körfez Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler tek tek oylandı. Toplantıda ilk olarak Körfez Kent Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu ile eski Yarımca Mezarlığının çevresinin kapatılıp bakım ve onarım yapılması ilgili komisyon raporları görüşüldü.

2021 Mali Yılı Belediye Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun da görüşüldüğü toplantıda, belediyeye ait düğün salonları için yüzde 35'lik indirim talebi vardı. Başkan Söğüt burada teklifte bulunarak, pandemi nedeniyle saat kısıtlamasının olduğunu söyleyerek yüzde 35 olan teklifi yüzde 50 yapmayı teklif etti. Teklif düzeltilerek oy birliği ile kabul edildi.