Düğün sonrası iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düğün sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 çocuk yaralandı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan kapalı otoparkın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkın üst katındaki düğün salonundan çıkan iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönen olayda Ö.F.B. (16) boğazından ve kolundan, Y.K. (16) ise elinden yaralandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar iki yaralıyı arabayla hastaneye götürdü. Durumun ihbar verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Boğazından yaralanan Ö.F.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, 1 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.