Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kebapçı dükkanında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bir kadın ile iş yeri sahibi arasında tartışma yaşandı.

Yangın, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanda ızgara olarak kullanılan bacada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, bir kadın ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Hararetli bir şekilde dükkanın içine doğru bağıran kadın, daha sonra iş yeri sahibine tekme atmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte kavga daha da büyümeden kadın olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.