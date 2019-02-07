Dumansız hava sahası için parklara uyarı tabelası yerleştiriliyor

İzmit'teki parklara tütün kullanımı konusunda yasal uyarı tabelaları konuluyor. Sigara ve tütün kullanımına yasak getirilen parklarda vatandaşların bilinçlendirilmesi amacı ile uyarı tablası yerleştirilen İzmit Belediyesi, tabelaların caydırıcı olmasını hedefliyor. Ekipler tarafından yerleştirilen ve üzerinde “4207 sayılı kanun gereğince burada tütün veya tütün mamulleri içmek yasaktır” yazısı bulunan tabelaları vatandaşların dikkate alması gerektiğini söyleyen İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Tabelaların vatandaşlarımızı tütün mamulleri kullanımı konusunda uyarıcı ve caydırıcı olması amacı ile konulduğunu tütün mamulleri kullanımında farkındalık oluşturarak çocuklarımızın geleceğine pozitif anlamda katkı sağlanması hedeflenmektedir” dediler.

Yetkililer, uyarı levhalarının şehirdeki bütün parklara konulacağını söylediler.