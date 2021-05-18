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Dünürünü bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kızı ile boşanma aşamasında olan ve evini basan damadının babasını öldüren şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızı ile boşanma aşamasında olan ve evini basan damadının babasını öldüren şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Olay, dün öğlen saatlerinde İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Geçer (21) aynı adı taşıdığı babası Murat Geçer ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L.'nin (45) evine giden şahıs, evin önünde iddialara göre küfür ederek, Yaşar L.'nin evinin kapısının camını kırdı. Bunun üzerine evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkan Yaşar L., Murat Geçer'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Geçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınan Yaşar L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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