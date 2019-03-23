Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Temsilciliği tanıtıldı

Darıca'da hizmete açılan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Temsilciliği, düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Temsilciliği, hizmete girdi. Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi Dergah Sokak üzerinde açılan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Temsilciliği, düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Ahıska Türkleri Kocaeli Temsilciliği Başkanı Aziz Aziz ve yardımcısı Ramin Ellezoglu, Kocaeli Ahıska Türkler Onursal Baskanı Zeki Gedikoğlu ve basın mensupları katıldı. Toplantıda hizmete giren temsilcilikte yapılacak çalışmalardan bahseden Başkan Aziz, basın davetlilerle fikir alışverişinde bulundu.