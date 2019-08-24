Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası ilk resmi antrenman kampı başlıyor

2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın ilk resmi antrenman kampı Kocaeli'nde düzenleniyor.

Kocaeli'nin 4 mevsim turizm şehir olması için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor. Ulusal ve uluslararası Kocaeli'nin tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sunacak olan şampiyonanın ilk resmi antrenman kampı da 25 Ağustos-02 Eylül 2019 tarihleri arasında Kocaeli'nde yapılacak. İngiltere ve Slovenya'nın yanı sıra Türk Milli Takımı'nın da katılacağı ilk resmi antrenman kampı Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'teki alanlarda düzenlenecek.

Öte yandan birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli, 2020 yılında yapılacak önemli bir etkinliği daha organize edecek. 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası(JWOC 2020), 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF), 5 Temmuz 2017'de şampiyonayı düzenleme hakkını Türkiye'ye vermişti. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada 50'nin üzerinde ülkeden 800'ü milli olmak üzere 2.500 sporcunun yarışması bekleniyor.