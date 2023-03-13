Dünya Halı Saha Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

Uluslararası Mini Futbol Federasyonu tarafından mayıs ayında Kocaeli'de düzenlenecek Dünya Halı Saha Şampiyonası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

Uluslararası Mini Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 16 ülkenin mücadele edeceği Dünya Halı Saha Şampiyonası'na bu yıl Kocaeli ev sahipliği yapacak. 20-25 Mayıs tarihleri arasında oynanacak turnuvanın kura çekimi Kocaeli'deki bir otelde gerçekleştirildi. Kura çekimine Federasyon Başkanı Mohammad Aldossari ile birlikte 15 ülkenin temsilcisi katıldı. Etkinliğin televizyonda yayınlanması için de ön anlaşma sağlandığı öğrenildi. Kura çekiminde, Acun Medya adına Türkiye'yi temsilen Erdi Ayaz yer aldı. Türkiye'de olmaktan son derece mutlu olduklarını belirten Uluslararası Mini Futbol Federasyonu Başkanı Suudi Arabistanlı Muhammad Aldossari, Türk futbolseverlere güzel bir organizasyon izletmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye adına konuşma yapan Erdi Ayaz ise, “Türkiye'de futbol adına birçok etkinliğe imza atıyoruz. Böylesi bir organizasyonun bize gelmesi çok anlamlı oldu. Acun Medya olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu yıl ilk kez ülkemizde düzenlenen turnuvadan alnımızın akıyla çıkıp dünya çapında daha büyük organizasyonlara imza atmak istiyoruz” dedi.

Türkiye, son şampiyon Brezilya ile aynı grupta

Kura çekiminde 4 ayrı grupta mücadele edecek 4'er takım belirlendi. Kura sonucu D grubunda yer alan Türkiye, son dünya şampiyonu Brezilya, Libya ve Bahreyn ile eşleşti. Turnuvada gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar bir üst tura çıkacak. VAR uygulamasının da kullanılacağı turnuva İzmit Doğu Kışla Spor Tesisleri'nde oynanacak. Türkiye'nin çoğunluğu ise eski milli futbolculardan oluşacak.

Turnuvada yer alacak ülkeler ve mücadele edecekleri gruplar şu şekilde:

A Grubu: Cezayir, Irak, İran, İsviçre

B Grubu: Tunus, Katar, Kanada, Senegal

C Grubu: Fas, Suudi Arabistan, Suriye, Avusturya

D Grubu: Libya, Bahreyn, Brezilya, Türkiye