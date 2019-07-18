Dünya mirası listesindeki ‘Yüzyılın bitkisi' sanayinin ortasında çiçek açtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir firmanın bahçesinde UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan, ‘yüzyılın bitkisi' olarak adlandırılan ve ömründe sadece bir defa çiçek açan Agave bitkisi görüldü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan Ageva bitkisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki bir firmanın bahçesinde görüntülendi. 60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan Agave bitkisi 10 metrelik çiçek açtı. Sanayi bölgesine dikilen ve tesadüfen değerli bir bitki olduğu öğrenildikten sonra özenle bakılan dev bitkinin çiçek açması sanayi bölgesindeki çalışanları da mutlu etti. Bölgede çalışan işçiler, ömründe bir kez çiçek açan bitkiyi görmek için alana geliyor.

'Tesadüfen değerli bir bitki olduğunu öğrendik'

Bitkinin 20 yıl önce dikildiğini söyleyen firmanın İletişim Yöneticisi Alper Balibeyoğlu, “Söz konusu bitkiyi çalışma arkadaşlarımız geçen ay fark etmişler. Yaklaşık 20 yıl önce dikildiği düşünülüyor. Ancak ilk kez bir ay önce uzamaya başladığını çalışma arkadaşlarımız fark etmiş. 10 gün kadar önce de çiçeklerini açmaya başladı. Bizde tesadüfen internette gördük. Aslında çok değerli, ömründe bir defa çiçek açan ve 100 yıl yaşayan bir bitki. Güney Amerika bölgesinde yetişiyor. Konuyu hemen Kocaeli Üniversitesi'nden öğretim görevlisi kişilerle paylaşarak teyidini altık. Koruma altına alınabilecek değerli bir bitki olduğunu öğrendik. Bunun için neler yapılması gerekiyorsa önümüzdeki günlerde bizde süreci başlatacağız” dedi.

'Bu ağacın çiçek açması bize nasip oldu'

Firmada çalışan Turan Tekirtaş ise, “13 yıldır burada çalışıyorum. Bahçıvan arkadaşlar bakıyordu sordum. Bu ağaç 100 yılda bir çiçek açıyormuş. Bu ağaçta bize nasip olmuş” ifadelerini kullandı.

Bitkinin ana vatanı Meksika

Ana vatanının Meksika olduğu bilinen çiçeğin özellikle tekstil elyafı yapımında kullanıldığı öğrenilirken, bitkinin yapraklarının sağlam halat yapımında kullanıldığı, gövdesindeki sudan ise meskal adı verilen bir içecek yapıldığı belirtiliyor. Agave bitkisinden elde edilen bir tür şurubun ise özellikle şeker hastalarında tatlandırıcı olarak kullanıldığı ve daha sağlıklı beslenmeye sebep olduğu biliniyor.