Dünya Temizlik Günü'nde çöp topladılar

KOCAELİ (İHA) – İzmit'te bir araya gelen gençler, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Karaabdulbaki Köyü'nde bulunan piknik alanında bırakılan çöpleri topladılar.

21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) ile İzmit Belediyesi ortak bir çalışmaya imza atarak çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Topaloğlu ve dernek üyeleri, Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Coşkun Eroğlu, Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Başkanı Abbas Musa Gökburun ve dernek üyeleri, Kocaeli Nikomedia Lions Kulübü Başkanı Nihal İzlal Tezdigen ve kulüp üyeleri, Karaabdulbaki Köyü Muhtarı Hudayim Yıldız, Kurtdere Köyü Muhtarı Mustafa Ersoy, Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü üyesi öğrenciler ile gönüllülerin katıldığı bir programla Karaabdulbaki Köyü'nde bulunan piknik alanında bulunan çöpler toplandı. Çöplerin toplanıp alan temizlendikten sonra yapılan ikramlarla piknik yapılarak gün tamamlandı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz, “Yağışlı bir havada bugün çevre gönüllüleri ve çevre dostlarıyla bir aradayız. Ben katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in çevreye, hayvanlara ve doğaya verdiği desteğin, sevginin bir göstergesi olarak bu çalışmayı başlattık. Önümüzde ki süreçlerde de doğa ve çevreye olan duyarlılığı sağlayacağız” ifadelerinde bulundu.

Ardından konuşan Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Topaloğlu, “Tüm dünya ile eş zamanlı olarak bir temizlik etkinliği gerçekleştiriyoruz. JCI Kocaeli Şubesi olarak İzmit Belediyesi'nden aldığımız destekle bu organizasyonu gerçekleştirdik. Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.