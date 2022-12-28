Dünyaca ünlü klarnet ustası onurlandırıldı, kızı duygu dolu anlar yaşadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması'nda ödüller sahiplerini bulurken, gecenin özel konuklarından Mustafa Kandıralı'nın kızı Necla Eren duygu dolu anlar yaşadı. Eren, “Şu anda içim sızlıyor. Gözlerim doldu. Fatma Kaplan Hürriyet ve Cihat Aşkın'a sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Kocaeli'de dünyaca ünlü klarnet üstadı Mustafa Kandıralı anısına düzenlenen 1. Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmacıların yanı sıra ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkan ve Kurt Schmid'in de konser verdiği gecenin özel konuklarından, Mustafa Kandıralı'nın kızı Necla Eren babasının anısına düzenlenen yarışmanın ödül gecesinde duygu dolu anlar yaşadı. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen gecede konuşan Eren, “İnanın şu an içim sızlıyor. Bu başarıyı kazanmak için çok çekti babam” dedi.

“Mustafa Kandıralı olmak kolay değil”

Mustafa Kandıralı'nın kızı Necla Eren yapılan yarışmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, “Gözlerim doldu. Bu başarıyı kazanmak için çok acılar çekti babam. Çok çalıştı. Çok özveride bulundu. Mustafa Kandıralı olmak kolay değil. Türk milleti onu bağrına bastı, değer verdi, çok sevdi. Kandıralı olmaktan çok gurur duyuyorum. Burada olanlara çok teşekkür ediyorum. Bu ortamı hazırlayan Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e ve Cihat Aşkın beyefendiye saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Çok heyecanlıyım. Babam gibi değerli sanatçılar kendilerini gösterir inşallah” ifadelerini kullandı.