Dünyanın dört bir yanından gelip Türk yemekleri yapmayı öğrendiler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen atölye çalışmalarına dünyanın 5 ülkesinden 6 misafir katıldı. “Geleneksel Pişirme Yöntemleri” adlı atölye çalışmasında tarhana, yaprak sarması, kısır, güllaç gibi Türk yemekleri, Avrupa Birliği'nin finanse etmesi sayesinde gelen yabancı katılımcılara öğretildi.

Kocaeli'de Başiskele Kaymakamlığı BATOR (Evde Yemek Yaparak Sağlıklı Beslenme) projesi çerçevesinde bir etkinlik düzenledi. İtalya, Yunanistan, Polonya, Cezayir ve Gana'dan gelen 6 katılımcı için atölye çalışması gerçekleştirildi. Başiskele'de düzenlenen çalışmaya Başiskele Kaymakamlığı Proje Direktörü Emin Öztürk de katıldı. “Geleneksel Pişirme Yöntemleri” adı verilen atölye çalışmasında tarhana, yayla çorbası, börek, kısır, güllaç, irmik helvası, ekşi mayalı ekmek, simit, pişmaniye, dolma ve yaprak sarması gibi Türk mutfağının önemli lezzetlerinin nasıl pişirildiği, yabancı katılımcılara öğretildi. Bu proje, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşımasıyla da ön plana çıktı. Gelen katılımcıların masraflarını Avrupa Birliği tarafından finanse edildi. Önümüzdeki sene projenin geliştirilmiş bir şekilde yeniden organize edileceği öğrenildi.