Dünya'nın en büyük Atatürk sergisi İzmit'te

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının ve özel eşyalarının yer alacağı dünyanın en kapsamlı ve büyük Atatürk Müzesi, Kocaeli de ilk kez 28 Ekim'de İzmit'te açılacak. İzmit Belediyesi, Cumhuriyetin 96'ıncı yılını özel söyleşiler, konferanslar, konserler ve sergilerle kutlamaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Tarihçi Yazar Mimar Eriş Ülger'in kişisel koleksiyonu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait çok kıymetli eşyaların bulunduğu “Büyük Dahi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te” sergisi ilk kez İzmitlilerle buluşacak. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Nicomedia Lions Kulübünün büyük katkılarıyla kurulan eşsiz müzenin açılışı 28 Ekim günü İzmit Gar Binası'nda saat 13.30'da gerçekleşecek.

Kocaeli'de ilk defa açılacak bu özel müze sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın arkadaşı Salih Bozok'tan intikal eden birçok tarihi belge ve eşyalar da yer alacak. Sergide 150 adet Ataya ait objenin yanı sıra, 300 adet fotoğraf ve tablo bulunacak. Atatürk'ün vefatından önce son kez kahvesini içtiği fincan, telvesiyle ziyaretçilere sunulacaktır. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silahı, gaz lambası, kahve içtiği fincanları, köstekli saati ve daha birçok şahsi eşyasının yanı sıra Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Fikrîye Hanım ve Sabiha Gökçen'e ait zariflik abidesi çok değerli eşyalar da yer alacak. Ayrıca bu müzenin Atamızın naaşının 19 Kasım 1938'de İzmit halkı ile buluştuğu bina ve noktada açılıyor oluşu da bizler için ayrı bir anlam taşımaktadır.

Kocaelilileri Cumhuriyet'in ilk kurulduğu günlere götürecek ve o günlere ait derin duyguları yaşatacak olan müze sergi, 28 Ekim 2019 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasında tarihi İzmit Gar Binası'nda ziyaretçilerini bekliyor olacak. Müzenin eser kutularının açılışında ve kuruluşu aşamasında görevli olan ekip ve güvenlik güçleri de dâhil olmak üzere herkesi gözyaşlarına boğan bu özel sergiye tüm Kocaeli halkı davetlidir.

Öte yandan İzmit Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediyespor Karate Takımı BELSA Plaza önünde gösteri gerçekleştirdi. Antrenör Timur Doğan yönetiminde gerçekleşen gösteride renkli görüntüler oluşurken Cumhuriyet Bayramı coşkusu sporla buluştu. Gösteriyi izleyenler arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa da yer aldı. İzmitli vatandaşların ilgiyle izlediği gösteride shotokan ryu, goju ryu, shito ryu ve wado ryu gösterileri gerçekleştirildi.

Gösteri sonrası sporcular, Başkan Hürriyete karate yaparken çekilmiş olan fotoğrafını hediye ettiler.