Dünyanın gündemine oturan konular, 31. Kalite Kongresi'nde konuşulacak

Kocaeli'de "Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet" temasıyla düzenlenecek 31. Kalite Kongresi'nde, göç, gıda, enerji ve iklim krizi gibi pek çok konu uzman isimlerle birlikte ele alınacak.

Türkiye Kalite Derneği'nin (KALDER) bu yıl 31'incisini düzenleyeceği Kalite Kongresi; bilim, akademi, medya ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 22-23 Kasım tarihlerinde Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde “Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet” temasıyla düzenlenecek kongrenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, KALDER Başkan Yardımcıları Filiz Öztürk ile Erhan Baş ve KALDER ile KSO yönetim kurulu üyeleri katıldı. İstanbul dışında ilk kez Kocaeli'de gerçekleşecek kongrede; göç, gıda, enerji ve iklim krizi gibi pek çok konu uzman kişilerce anlatılacak.

"Göç, gıda, enerji ve iklim krizi gibi pek çok konuyu uzman isimlerle birlikte ele alınacak"

Toplantıda konuşan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Bildiğiniz üzere 'Türkiye Kalite Derneği' çeyrek asırdır mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürüp, ülkemizin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. KALDER ile işbirliği çalışmalarımız 1999 yılında başlattığımız EFQM ve toplam kalite yönetimi sürecine dayanıyor. O günden bu yana da kalite kongreleri başta olmak üzere birçok etkinlikte ortak çalışmalarımız devam ediyor. 22-23 Kasım tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde 'Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet' temasıyla düzenlenecek 31. Kalite Kongresinde de odamız katkı vermeyi sürdürecek. Kongrede dünyanın gündemine oturan göç, gıda, enerji ve iklim krizi gibi pek çok konuyu uzman isimlerle birlikte ele alınarak, çözümler sunulacak. Bu yıl Kalite Kongresi'ne il olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Umarım önümüzdeki yıllarda da ilimizde yapılmaya devam eder. Kongreye ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum. Hizmet vermeye başladığımız ilk yıllardan itibaren üyelerimizin mevcut ve olabilecek ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kendimizi sürekli geliştirmeyi ve yenilemeyi gündemimizde tutuyoruz" dedi.

"Hem sorunları dinleyeceğiz hem de çözümlerle ilgili konuşacağız"

31. Kalite Kongresi'ni ilk kez İstanbul dışında bir ilde yapacaklarını kaydeden KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, "Çok heyecanlıyız, şehrimiz açısından gurur duyuyoruz. 8-10 tane oturumda Türkiye'nin en değerli uzman konuşmacılarını geleceğe yön veren şekliyle dinleyeceğiz. Temamız bu kez ‘Riskin ötesi'. Biz bu temayı belirlerken daha Ukrayna'da savaş başlamamıştı. Riskin ötesi bilim, sektör ve toplumda adalet. Adaletten anlayışımız hukuk değil. Hakimler, savcılar hiç değil. Adaletten anladığımız bölüşemediğimiz aş, bölüşemediğimiz yeşillik, bölüşemediğimiz gelecek. Bunları anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu alanlarda özellikle gıda ile ilgili endişeler, enerji ile ilgili endişeler, göç ile ilgili endişeler ve bunların bizim geleceğimizi nasıl şekillendireceği ile ilgili gelişmeler, salgından sonra değişen çalışma alışkanlıkları bunların yansımalarıyla hangi alanlara kayacağımızı burada uzman konuşmacılarımızla tartışacağız. Hem sorunları dinleyeceğiz hem de çözümlerle ilgili konuşacağız" diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.