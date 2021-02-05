Dünyanın kumaşı Türkiye'den

Temelleri 1974 yılında atılan Yiğit Tekstil, aylık 400 ton üretim kapasitesiyle Ortadoğu ülkeleri ile Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Jarse ve astar kumaş üretiminde ülkemizde önemli üreticiler arasında yer aldıklarını ifade eden Fatih Eryılmaz, “Yeni Pazarlara açılarak üretim kapasitemizi artırıp daha fazla istihdam sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Önümüzdeki aylarda üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırım yapacaklarını söyleyen Eryılmaz şöyle konuştu: “1974 yılında Mahmutpaşa'da kumaş alım-satımıyla ticari hayatına başlayan şirketimiz bugün 15 ülkeye kumaş ihracatı gerçekleştirmektedir. Aylık 400 ton üretim kapasitesine ulaşan tesisimizin önümüzdeki aylarda yapacağımız yatırımlarla kapasitesini daha da artırmayı planlamaktayız. İhracatımızda Ortadoğu ülkeleri ve Rusya başı çekmektedir.”

Polyester kumaşların kullanım alanına dikkat çeken Fatih Eryılmaz, “Polyester kumaş çok çeşitli alanlarda kullanımı olan bir kumaştır. Bayan taytlarından mont üretimine, astar ve elbise yapımına kadar birçok yerde kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Üretim tesislerinin İstanbul İkitelli'de bulunduğunu belirten Eryılmaz, Zeytinburnu'nda showroomlarının olduğunu söyledi.