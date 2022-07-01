Durak sayısı artıyor, eski duraklar bakım ve onarımdan geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Geneli 2. Etap Durak Hizmetleri Yapım, Bakım, Onarım, Revizyon Ve Durak İmalatları Yapım İşi çerçevesinde kent genelinde çalışmalar yapıyor. Yeni durak montajları yapılırken, ağır hasar görmüş ya da kullanılamaz halde olan duraklar yenileriyle değiştiriliyor, boyanabilecek durumda olan duraklar boyanarak vatandaşların kullanımına sunuluyor. Araç ve yaya trafiği artışıyla yetersiz duruma gelen duraklar daha büyük duraklarla değiştiriliyor. Aynı şekilde araç trafiği ve yaya trafiğinin artışıyla bulunduğu noktada trafik ve yaya güvenliği açısından uygun şartları sağlayamayan duraklar ise ekipler tarafından deplase edilerek daha uygun konuma montaj ediliyor.

Ana arterlerde kalabalık ve yoğun kullanılan alanlara klimalı durak montajları yapılıyor. Kent genelinde 3 bin 500'ü kapalı, 4 bin 200 tabela tipi olmak üzere 7 bin 700 durak bulunuyor. Kocaeli genelinde 3 yılda bin 211 kapalı ve tabela durak montajı yapıldı. Yapılan bu işler çerçevesinde Kocaeli'de bulunan durak eksiklikleri büyük ölçüde gideriliyor. 2023 yılında Kocaeli genelinde 600 kapalı durak ve 350 tabela durak montajı yapılması planlanıyor.