Durdurulan araçta 10 adet tarihi eser niteliğinde kitap bulundu

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Körfez ilçesinde durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 10 adet tarihi eser kitap ve 5 metre uzunluğunda rulo şeklinde Arapça yazılı şecere ele geçirildi. Yakalanan E.E. ve I.B. isimli şahıslara ait evde yapılan aramada da 2 ruhsatsız tabanca, 532 fişek ve 3 şarjör bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek.