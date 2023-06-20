Durdurulan araçta 28 tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Gebze'de durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 sikke, mühür ve 6 obje olmak üzere toplam 28 tarihi eser ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.