Durdurulan araçtan 6 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Kartepe'de bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 6 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan T.M. ise tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.