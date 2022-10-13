İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Durdurulan araçtan 65 gram esrar ile 907 gram metamfetamin çıktı

Kocaeli’de durdurulan araçta, polis ekipleri tarafından yapılan aramada, zulalanmış halde 65 gram esrar ve 907 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli'de durdurulan araçta, polis ekipleri tarafından yapılan aramada, zulalanmış halde 65 gram esrar ve 907 gram metamfetamin ele geçirildi.


Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri uygulama yaptığı esnada durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlerine zulalanmış 65 gram esrar ve 907 gram metamfetamin bulundu. Araç sürücüsü M.Ç isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.