İhlas Haber Ajansı

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Durdurulan araçtan 8 kaçak göçmen çıktı: 2 gözaltı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçtan 8 kaçak göçmen çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçtan 8 kaçak göçmen çıktı. Konuya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, Körfez ilçesinde durdurdukları bir araçta 8 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler ekipler tarafından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer alan A.A. ve A.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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