İhlas Haber Ajansı

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Durdurulan kamyonda milyonlarca makaron ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekipleri TEM Otoyolunda durdurulan kamyonda 7 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri TEM Otoyolunda durdurulan kamyonda 7 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan kamyonda arama yaptı. Aramada 7 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında gümrük kaçakçılığı suçu ve cezası kapsamında adli makamlara sevk edilecek.

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