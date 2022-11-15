İhlas Haber Ajansı

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Durdurulan minibüsten 2 tona yakın kaçak nargile tütünü çıktı

Kocaeli’de durdurulan minibüste yapılan aramada 1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kocaeli'de durdurulan minibüste yapılan aramada 1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durdurulan minibüste arama yaptı. Yapılan aramada, 1 ton 899 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Konuya ilişkin kaçakçılık suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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