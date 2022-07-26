Duru Emine, Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonasında üçüncü oldu

Amasya'da düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'na katılan Derincespor Kulübü sporcularından Duru Emine Karak, Türkiye üçüncüsü oldu.

Derincespor Kulübü bünyesinde spor yapan tekvandoculardan Duru Emine Karak, Kocaeli şampiyonluğunun ardından, Amasya'da katıldığı Türkiye Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmeyi başardı. 20-25 Temmuz tarihleri arasında Amasya'da gerçekleşen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda Kocaeli'yi temsil eden Duru Emine Karak, Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Yaklaşık 3 bin sporcunun mücadele ettiği turnuvada elde ettiği başarıyla Derince'nin gururu olan Duru Emine Karak'ın başarısı Derincespor Kulübü ve ilçede de sevinçle karşılandı.