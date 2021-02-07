İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düşerken çaptığı ağaç dalları çocuğu ölümden kurtardı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir binanın 2.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir binanın 2. katındaki balkon korkuluklarına çıkan 2 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun düşerken ağaç dallarına çarpması ile ölümden döndüğü belirlendi.


Olay, Başiskele ilçesi Vezirçitliği Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 2. katında yaşayan Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocukları N.H., balkonda bulunan korkulukların üzerine çıktığında dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşerken ağaç dallarına çarpan N.H. yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ağaç dalları sayesinde düşüş hızının azalması ile zemine yumuşak şekilde çarptığı için hafif yaralandığı belirlenen N.H.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.