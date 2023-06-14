İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Duygu sömürüsüyle para toplayanlara zabıta engeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri özel bireylerin adını kullanarak duygu sömürüsü yapan 3 kişiyi dikkati sayesinde yakalayarak cezai işlem uyguladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Bulvarında 7/24 denetim gerçekleştiriyor. Kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için yapılan denetimlerde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan şahıslara geçit verilmiyor. Cumhuriyet Bulvarı'nda görev yapan Zabıta ekipleri tarafından tespit edilen 3 kişinin engellilere yardım amaçlı dergi sattıklarını öne sürerek vatandaşlardan para topladıklarını belirlendi. Engelli vatandaşlar adına satış yaptıklarını öne süren 3 kişiye idare yaptırım cezası ve her birine 617 lira ceza uygulandı. Zabıta ekipleri, bu tür para şahıslara para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.