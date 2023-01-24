Düzağaç Aile Sağlık Merkezinin yapımına başlanıyor

Gölcük Düzağaç Mahallesine yapılacak yeni aile sağlık merkezinin ihalesi sonuçlandı. İhalesi yapılan firmaya yer teslimi yapılırken inşaatın 270 gün içinde tamamlanması planlanıyor. 673,96 metrekare alanda yapılacak aile sağlık merkezinde 9 hekim çalışacak. İlçeye kısa sürede birçok sağlık yatırımının kazandırıldığı belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Ek Binası, Donanma Caddesi'ndeki eski Dispanser'in bulunduğu yerde inşa edilen Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü Binası ve Gölcük Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi, Gölcük 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Binası yakın zamanda tamamlandı. Gölcük Devlet Hastanesi'nin 17 Ocakta yapılan ikmal ihalesine üç firma teklif verdi. Yasal sürecin tamamlanması ile kısa süre içinde ikmal inşaatının başlaması kuvvetle muhtemeldir. Yüzbaşılar Sağlık Ocağı'nın da çok kısa sürede ihalesi yapılacak. Düzağaç Mahallesi Aile Sağlık Merkezi, yeni binanın inşaatı tamamlanana kadar mevcut prefabrik yapıda hizmet vermeye devam edecek. Düzağaç Mahallesi Sağlık Merkezi'nin mahallemize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.