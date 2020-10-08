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Düzensiz göçmenler drone destekli denetimde yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan drone destekli denetimlerde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan drone destekli denetimlerde 4 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde drone destekli denetim yapıldı. Araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durdurulup köpeklerle arandı. Gerçekleştirilen denetimlerde bir araçtaki 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri aracında taşıyan 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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