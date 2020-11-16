E-KPSS için Büyükşehir'den özel ulaşım desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Pazar günü gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. “Engelsiz Taksi” ve “Hasta Nakil Ambulansı” ile evlerinden alınıp sınava götürülen öğrenciler, sınav sonrası tekrardan evlerine geri bırakıldı. ÖSYM tarafından 26 Nisan'da yapılması planlanan, Covid-19 salgını sebebiyle 15 Kasım tarihinde gerçekleşen E-KPSS sınavına giren engelli vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen “Engelsiz Taksi” ve “Hasta Nakil Ambulansı” ile evlerinden alınan engelli vatandaşlar sınav merkezlerine götürüldü.

Yanında refakatçi ile birlikte sınav merkezine götürülen engelli bireyler, daha sonra evlerine tekrar götürüldü. Sorunsuz bir şekilde ulaşımları sağlanan Bedensel engelli Bilal Eser, “Sınav gayet iyi geçti. Uzun bir süre bu sınava hazırlandım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayında başlayan E-KPSS kurslarına katıldım. Ulaşım sorunumda Büyükşehir belediyemiz tarafından karşılandı. Sorunsuz bir şekilde sınavımıza girdik. Bizler bu memleketin insanıyız, hayattan soyutlanmak istemiyoruz. Bizde çalışıp üretmek istiyoruz. Tek arzumuz ülkemize memleketimize faydalı bireyler olmak istiyoruz. Bu kapsamda engelli dostu bir Belediye Başkanına sahibiz. Bize destek veren Tahir Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Covid-19 teşhisi nedeniyle evde karantina altında bulunan, Tip 1 Diyabet hastası engelli Hüseyin Tongurlarlı'da E-KPSS sınavına katıldı. Sınav için 2 yıldır hazırlandığını belirten Tongurlarlı, “Bu sınav benim için çok önemliydi. Sınava kısa bir süre rahatsızlandım. Test sonucum pozitif çıktı. Covid-19 nedeniyle sınavda başarısız olacağımı düşündüm. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 153 Çağrı Merkezini aradım ve yardım istedim. Hasta Nakil Ambulansı ile Covid-19 önlemleri alınarak beni sınava yetiştirdiler. ÖSYM tarafından hazırlanan özel bir odada sınava girdim. Bu sınav için bana destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.