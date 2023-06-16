Ebeveynler okula başladı

Kocaeli'de aile yapısını güçlendirerek, bilinçli aileleri oluşturmak amacıyla evli çiftlere hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, evlenen çiftlerin daha sağlıklı şekilde birlikteliklerini sürdürebilmesi ve bilinçli aileler oluşturmak amacıyla "Mutlu Şehir Okulları" projesini başlattı. Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen programa çok sayıda çift katılırken, eğitim uzman psikologlar tarafından verildi. İki günlük eğitim programında toplamda 8 oturum gerçekleştirilirken katılımcılara katılım belgesi takdim edildi. Eğitim programı hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin ilk iki oturumunda eşler arasındaki uyum ve güven, sağlıklı çatışma yönetimi konularına yer verildi.

İlk gün yaş gruplarına göre çocuk ve ergenlerin psikolojik özelliklerini tanıma ve ebeveynlikte en zorlanılan konular ile tamamlandı. Eğitim süresince ebeveynlere uzmanlar tarafından çeşitli duygu kontrolü ve istikrar teknikleri uygulatıldı. Eğitimi daha etkili hale getirebilmek amacıyla sanat tedavi teknikleri ve rol yapma çalışmaları da uygulandı.

Eğitimden çok memnun kaldığını söyleyen Ceyda Malçok, "Eğitimin toplum adına çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu eğitime dahil olmamım sebebi hedeflerimdeki ebeveyn olabilme anlayışıydı. Kızımı daha iyi yetiştirerek topluma daha kazançlı bir birey haline getirmek istiyorum. Daha önceden yapmış olduğumuz hataları yapmamaya gayret edeceğim. Benim gibi bilinçlenmeye açık insanların olduğunu görmek çok mutlu etti. Böyle bir toplumda yaşıyor olmaktan çok mutluluk duydum. Bu tür etkinlikler içinde belediyeye teşekkür ediyorum, devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İlerleyen günlerde de eğitim programlarına devam edecek.