Ebru çalışmasında engelsiz eserler verildi

Kocaeli Büyükşehir Bilgi Evleri'nde bulunan ebru atölyesinde çalışma yapan engelli bireylerin eserleri göz kamaştırdı.

Engelli bireylerin zihinsel ve fiziksel yönden gelişimlerine yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de vatandaşları yalnız bırakmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mehmet Akif Ersoy Bilgi Evi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Derince Engelsiz Yaşam Merkezi üyelerini bilgi Evi'nde misafir etti. Ebru Atölyesi'nde ağırlanan engelli bireyler, hayallerini ebruya işledi.

Kendileri için hazırlanan masa etrafından bir araya gelen engelli bireyler, önce büyük bir titizlikle su yüzeyine yapmak istedikleri desene göre boyaları fırça aracılığıyla serpti. Boya serpme işlemi bittikten sonra ebru kağıdı yerleştirilip sonuç diğer engelli bireylerle paylaşıldı. Ortaya çıkan sonucu gördükten sonra engelli bireylerin yaşadıkları sevinç görülmeye değerdi. Ebru sanatını il genelinde daha geniş kitlelere aktarabilmek için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Lise ve Bilgi Evleri'nde açtığı ebru atölyeleri ile bu alanda genç sanatçıların yetişmesine öncülük görevini de yerine getiriyor. Ebru Sanatı ile engelli vatandaşlara yönelik olarak yapılan çalışmalarla engelli vatandaşlar, çeşitli aktivitelerle rehabilite edilmeye devam ediyor.