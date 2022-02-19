Ebru sanatı için fırçaları ellerine aldılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yeni dönemde anlamlı bir projeye daha imza atarak Başiskele'de bulunan Özel Nice Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezine misafir oldu. Huzurevi sakinlerinin daha kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için gerçekleştirilen ebru sanatı gösterisi, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. Covid-19 salgını döneminde dışarıya çıkamayan misafirleri için farklılık oluşturmak isteyen huzurevi yöneticilerinin talebi doğrultusunda etkinlik yapıldı. Huzurevi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sohbet ve eğlence de eksik olmadı. Uygulamalı ebru yapan huzurevi sakinleri ilk kez ellerine fırça alarak ebru sanatını yapmaya başladı. Kendi ebrularını yapan huzurevi sakinleri KO-MEK'e ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.