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Ecem Balcı cinayetinde Adli Tıp'ın raporu açıklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kaybolduktan sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Ecem Balcı’nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaybolduktan sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Ecem Balcı'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.


5 Ocak 2018 tarihinde Ecem Balcı'nın (17) ortadan kaybolmasının ihbar edilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Balcı'nın annesi Esra Ercömert'in bir not bırakarak intihar etmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Ecem'in annesinin arkadaşı olan Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına aldı. Süleyman K.'nin emniyette verdiği ifadesinde Ecem'in gömülü olduğu yeri itiraf etmesinin ardından, Ecem'in cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu.


Cesedin bulunmasının ardından Süleyman K., Ecem'i öldürüp gömdüğünü itiraf ettikten sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süleyman K. görülen duruşmalarda ise Ecem'i öldürdüğünü reddederken, mahkemece talep edilen Adli Tıp raporunda Ecem'in öldürülme şekli belirlendi. Söz konusu raporda, Süleyman K.'nin emniyette verdiği iddia edilen ifadede belirttiği gibi Ecem'in ölümünün boyun ve göğsünü sıkmaya bağlı olarak nefes almaması sonrası meydana geldiği tespit edildi.

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