Ecem Balcı davasında 4. celse görüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak 2018 tarihinde ortadan kaybolan ve ormanda gömülü halde cesedi bulunan 17 yaşındaki Ecem Balcı cinayetiyle ilgili açılan davanın duruşmasına devam edildi. Davada tanık olarak dinlenen Ecem'in anneannesi Selma K, “Torunum evden giderken yanına bir şey almadı, sadece telefonu elindeydi çantası dahi yoktu” dedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem'i bulmak için arama başlatırken, Ecem'in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra'ya bağlı Kerpe'de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi. Polis ekipleri, Esra Ercöment'in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlatarak Ecem'in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına almıştı. Gözaltındaki Süleyman K.'nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat gecesi Ecem'in cesedini Gölcük'e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi mevkiinde gömülü halde buldu. Süleyman K. sorgusunda Ecem'i öldürerek gömdüğünü itiraf etmesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D. suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cinayet davasının 4. celsesi görüldü

Olayla ilgili olarak Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 4. celsesi görülmeye devam edildi. Tutuklu sanık Süleyman K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Davada sanık avukatları tarafından talep edilen tanıklar dinlendi. Duruşmada tarafların yakınları arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üzerine mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Tartışma nedeniyle verilen ara sonrasında dava kapalı olarak görüldü. Mahkeme heyeti davada, Gökhan Balcıhakkında suç duyurusunda bulunmasına, otopsi raporunun beklenmesine ve Süleyman K.'nın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

Çantası dahi yoktu

Davada tanık olarak dinlenen Ecem Balcı'nın anneannesi Selma K., “Kaybolduğu gün benim yanımdaydı. Öğlen saatlerinde torunumu Süleyman gelip evden araba ile aldı. Gece saatlerinde torunum annesi Esra'ya, ‘Ben İzmir'e gidiyorum' şeklinde mesaj attı. Bir daha da hiç görmedim. Esra eşinden ayrıldıktan sonra bizde yaşadı. 1 buçuk yıl beraber yaşadık. Ecem'de bizimle yaşıyordu. Kızım Esra'nın, Süleyman ile ilişkisi varmış. Torunum Ecem bu ilişkiye şiddetli şekilde karşıydı. Torunum evden giderken yanına bir şey almadı, sadece telefonu elindeydi, çantası dahi yoktu” dedi.

Kızımı öldüren katil bu işten yırtamayacak

Duruşma sonrasında adliye önünde konuşan Gökhan Balcı, “Kızım hakkında aşırı derece iğrenç ifadelerde bulundular. Artık dayanamadım ve mahkeme salonundan dışarıya çıkarttılar. Diyorlar ki tehdit alıyorlarmış, can güvenlikleri yokmuş, can güvenlikleri olmayacak insanlarla ben aynı yerde oturuyorum. Olsaydı şimdiye kadar gereği yapılırdı. Biz adalete güvendiğimiz her zaman söyledik. Yine söylüyorum, benim kızımı öldüren katil bu işten yırtamayacak. İnşallah en ağır cezayı alacaklar, inanıyorum güveniyorum. Mahkeme başkanından da özür diliyorum, yapmamam gereken bir şey yaptım” dedi.

Elimizden geleni yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın

Avukat Aslıhan Şen ise, “Ecem Balcı davasının 4'üncü celsesi tamamlandı. Ecem 17 yaşında annesinin sevgilisi tarafından vahşice öldürülüp, çukur diye tabir edebileceğimiz bir bölgeye yarı çıplak bir vaziyette gömüldü. Sanık Ecem'i nasıl öldürdüğünü, nasıl gömdüğünü, tüm detaylarına kadar anlatmıştı. Bugün de ifade değişikliği yapmıştır. Ecem'i kendisinin öldürmediğini söylemiştir. Duruşmaya baktığınız zaman sanık vekillerinin mahkemeyi oyalayıcı mahiyetteki talepleri reddedildi. Dosyada bir takım tanıkların dinlenmesi talep edilmiştir. Israrla uzatmaya yönelik talepler vardı. Bu talepler reddedildi. Adli tıp raporu gelmedi. Ecem'in istismara uğrayıp, uğramadığına dair bir rapor gelmedi. Bu rapor geldikten sonra yargılamaya son verilecek. Bu cinayetin normal bir çocuk ya da kadın cinayeti olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle bu cinayette istismara yönelik bir şey olduğunu düşünüyorum. Duruşma esnasında olaylar çıktı. Karşı tarafın sataşmaları oldu. Süleyman K.'nın alacağı cezadan artık kurtulamayacağını anladığı için burada aileye yönelik bir çeşitli saldırı yaptı. Biz elimizden geleni yapacağız. Tüm sanıkların da yardım ve yataklıktan ceza almasını sağlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.