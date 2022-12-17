Eğitim Fakültesi öğrencilerine farkındalık eğitimi

Prof. Dr. Servettin Bilir Konferans Salonunda düzenlenen konferansta; geleceğin öğretmenleri Eğitim Fakültesi öğrencilerine, çocuk istismarına ve şiddete tanık oldukları zaman nasıl bir yol izlemeleri gerektiği vurgulandı. Konferansa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, Fakülte akademisyenleri, Av. Ayşe Pınar Eren ve Klinik Psikolog Burak Emre Kadak katılım sağladı.

Eğitimci olmanın sorumluluklarına ve önemine değinen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, “Bir eğitimci olarak çocuklara ışık olacaksınız aynı zamanda onların güvendiği sığındığı limanlar olacaksınız. Bu noktada ihmal ve istismar konusunda da bir farkındalığınızın olması bizler için önemli. Biz gittiğimiz ışık olduğumuz yerde eğitimine dokunamadığımız çocuklara bile nasıl ışık olabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz birkaç gündür gündemimizde olan 6 yaşındaki bir çocuğa yapılmış olan cinsel istismarın yıllar sonra ortaya çıkışı var ki bu hiçbirimizin gözünü kapatıp da yada kulağını kapatıp da geri plana atabileceği bir şey değil” dedi.

“Susmayın ihbar edin önemli olan çocuğun beyanıdır”

İstismar ile karşılaşıldığında delilleri korumak ve hukuki olarak nasıl yaklaşılacağına değinen Av. Ayşe Pınar Eren, “Susmayın ihbar edin önemli olan çocuğun beyanıdır. Bu tür durumlarda makul şüphe yeterlidir. Vücuttaki delillerin ve bulguların kaybolmaması için ilk 72 saat çok önemli, çocuğun eşyasını yıkamadan poşetleyerek yetkili makamlara teslim edin. Çocuğa banyo veya kişisel bakım yaptırmayın” diye konuştu.

“Çocukların vakit geçirdiği oyunlara ve platformlara dikkat etmek gerekiyor”

Küçük yaştaki çocukların internet ortamında karşılaşabilecekleri risklerden bahseden Klinik Psikolog Burak Emre Kadak, “Çocuklar yalnızlık hissine kapılınca vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında veya dijital ortamlarda geçirmektedir. Bu platformlar yeri geldiğinde çok büyük tehlikelere yol açmaktadır. Meslek hayatımda karşılaştığım durumdan bahsedeyim, bir çocuk internet üzerinden oynadığı bir oyunda biriyle arkadaş oluyor ancak çocuk 14 yaşında arkadaş olduğu kişi ise 36 yaşında ama çocuk bunu bilmiyor. Bu nedenle çocukların vakit geçirdiği oyunlara ve platformlara dikkat etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konferans Klinik Psikolog Burak Emre Kadak'ın konuşmasının ardından sona erdi.