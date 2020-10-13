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Eğitim kurumlarına destek sürüyor

İlçe genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, kurum ve kuruluşlara da destek vermeye devam ediyor.


2020-2021 yılı eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitim veren okulların bakım onarım ihtiyaçları tespit edilerek çalışma yapılıyor. Okulların ihtiyaçlarına cevap veren Körfez Belediyesi, peyzaj düzenlemesi, boya, bakım onarım ve genel temizlik çalışmalarını da büyük bir titizlik ile yürütüyor. Körfez Belediyesi, öğretmen ve öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda ders verebilmeleri için bölgedeki okullara fiziki destekte bulunuyor. Son olarak General Edip Bayoğlu İlkokulu'nda çalışma yürüten ekipler, sınıflarda laminat parke çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim kurumlarına fiziği desteklerin devam edeceğini belirtti.

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