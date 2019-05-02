Eğitimci, yazar Faruk Öndağ 11. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı

Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan eğitimci yazar Faruk Öndağ, odaklanmanın başarıdaki önemine değindi.

Eğitimci-yazar Faruk Öndağ, Kocaeli Kitap Fuarı'nda “Bi Müsade Sınavım Var” konulu söyleşi gerçekleştirdi. İnsanın değer vermeye başladığı şeye odaklandığı zaman başarısının arttığını anlatan Öndağ, “Konsantrasyon olmadığı zaman başarı gelmez. Seyit Onbaşı konsantre olmasaydı o yükü kaldıramazdı. Ders çalışmanın tadını gençlere öğretmek lazım. Bunun tadını alan ve konsantre olan öğrenci kendisinden zeki bir öğrenciden daha başarılı oluyor” dedi.

Karamürsel Alp Salonu'nda gerçekleşen söyleşide Faruk Öndağ, gençlere ders çalışma yöntemleri ve eğitimle ilgili bilgiler verdi. Gençlerin motivasyona ihtiyacı olduğunu anlatan Öndağ, bu kapsamda odaklanmanın önemine vurgu yaptı. ‘Herşeyden önce yaptığınız işe değer verin' diyen Öndağ, “Naim Süleymanoğlu'nun halteri kaldırırken yaptığı hareketlere dikkat etmek gerekir. Halteri kaltıracağı zaman saçını üflerdi. En son kuvvetlice saçını üfler ve halteri kaldırırdı. Onun odaklanma yöntemi buydu” diye konuştu.

Karamürsel Alp Salonu Faruk Öndağ'ın ardından Hacer Alioğlu Yakuti'yi ağırladı. Yakuti, söyleşisinde Halk Şiirinden örnekler vererek kendi şiirlerini okudu.