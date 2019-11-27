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Eğitimcilere “Sıfır Atık” eğitimi

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ÇEVKO iş birliği ile okul müdürleri ve öğretmenlere “Sıfır Atık Projesi” kapsamında eğitim semineri düzenlendi. Eğitim seminerine katılan Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, başka bir programı nedeniyle programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün selamlarını iletti. Gebze Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesine sonuna kadar destek olduklarını ifade etti. Eğitimcilere verilen eğitimde geri kazanım çalışmaları, toplama hizmetleri ve eğitim destekleri hususunda bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verildi.

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