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Eğitimin ardından kök hücre bağışında bulundular

İzmit Belediyesi personelleri verilen kök hücre bilgilendirme seminerinin ardından bağışta bulundu.


İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi, Türk Kızılay'ı ve Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) işbirliğiyle 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında belediye personeline kök hücre bilgilendirme semineri verildi. "Kök hücre bağışçısı ol, öne çık, hayat kurtar" sloganıyla düzenlenen etkinlikte belediye personelleri, kök hücre bağışıyla ilgili bilgilendirildi. Eğitimin ardından kök hücre bağışında bulunmak isteyen personelden kan alımı gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin ardından 36 personel kök hücre bağışında bulundu.

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