Eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırıp kaçtı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü eğlence mekanında tartıştığı kişiyi silahla vurup ağır yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Olay, saat 01.00 sıraları Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada saldırgan A.Ö.'ye kurşun yağdırarak ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı burada yapılan müdahale sonrasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri saldırganı her yerde arıyor.