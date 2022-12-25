Ekipler kanalizasyonu adım adım takip edip dereyi kirleten firmayı buldu

Kocaeli'nde bir zamanlar balık tutulan Kilez Deresi'nin kirlenip beyaz ve bazı noktalarda mavi bir görüntüye bürünmesine sebep olan firmayı ekipler, kanalizasyonu adım adım izleyerek tespit etti. Yapılan incelemede kirliliğe Kartepe'deki ABD merkezli Crown Bevcan firmasının neden olduğu belirlendi. Uygulanacak cezai yaptırım ise laboratuvar incelemesinden sonra belli olacak.

Sabah saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen ve İzmit Körfezi'ne kadar uzanan Kilez Deresi bembeyaz aktı. Durumu fark eden vatandaşların hemen yetkililere haber vermesiyle bölgede inceleme yapıldı. Rengi zaman zaman maviye dönen suyun üzerinde beyazlıklar dikkat çekerken, etrafa yayılan koku sebebiyle de ekipler deredeki maddenin kimyasal olduğu şüphesi üzerinde durdu. AFAD, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kanalizasyonu adım adım izleyerek kirliliğe sebep olan firmanın ABD merkezli Crown Bevcan olduğunu belirledi. Firmanın yağmur suyu hattından dolayı derenin kirlendiği belirtilirken, ekipler fabrika içerisinde de incelemelerde bulundu. Firmanın kendi yağmur suyu hattını temizlemeye başladığı, cezai yaptırımın analiz sonucuna göre belli olacağı öğrenildi.

Metal ambalaj malzemeleri üreten firmanın yağmur suyu hattından gelmiş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, konuya dair açıklamalarda bulundu. Yapılan inceleme neticesinde Kartepe'de metal ambalaj malzemesi üreten firmanın yağmur suyu hattından dolayı derenin kirlendiğini tespit ettiklerini belirten Deniz, “Sabah erken saatlerde Kilez Deresi'nde kirlilik olduğu bize iletildi. Biz de hemen ekiplerle olay yerine geldik. Söz konusu derede köpüklenme olduğunu tespit ettik. Bu durumu araştırmak üzere İSU Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ekiplerine de bildirdik. Hep beraber olay yerinde incelemelere başladık. Bu köpüğün nereden gelebileceğiyle ilgili araştırmaya, derenin yukarısına doğru takibe başladık. Daha sonra Çuhane Deresi'ne ait konumda köpüklenmenin yoğun olduğunu, Çuhane Caddesi'ndeki bir yağmur suyu hattından dereye deşarj olduğunu ve köpüklü maddenin yağmur suyu deşarj hattından geldiğini tespit ettik. Daha sonra bu yağmur suyu hattının nereden gelebileceğini araştırdık. Burada bulunan bir firmadan olabileceğini düşünerek firmanın içerisine girdik. Yaptığımız incelemelerde öncelikle tesisin yağmur suyu mazgal hatlarında da söz konusu beyazlığa, köpüklenmenin olduğuna rastladık. Hemen incelemelerimize devam ettik ve kirliliğin bu firmadan kaynaklandığını tespit ettik. Tabii bu konuyla ilgili yağmur suyu hattından numunelerimizi aldık. Bunlar yetkililer tarafından analiz edilecek laboratuvara iletildi. Bununla ilgili de tutanağımızı tuttuk. Şimdi numune analiz sonuçlarını bekleyeceğiz” diye konuştu.

“İzmit Körfezi'ne kadar ulaştı”

Firmanın kendi yağmur suyu hatlarını temizlemeye başladığını ve analiz sonucuna göre hareket edileceğini belirten Deniz, “Denize kadar ulaştı. Buradaki hattın denize kadar olan kısmı yaklaşık 14-15 kilometre. Zaten bu hat boyunca köpüklenme gözüküyor. Madde, yoğun bir madde olduğu için suyla da karışıyor, köpüklenme de yapıyor. İzmit Körfezi'ne kadar ulaştı. Çalışmaları başlattık, söz konusu firma kendi yağmur suyu hatlarını şu anda temizlemeye başladı. Çıkan atıkları yetkili lisanslı geri dönüşüm firmasına iletecek. Söz konusu duruma göre de analiz sonuçları ne gösterirse ona göre hareket edilecek” dedi.