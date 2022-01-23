İhlas Haber Ajansı

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Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleriyle çalışmaya devam ediyor.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler bir yandan köprüler ve yaya üst geçitlerinde vatandaşların güvenliği için solüsyon ve temizlik çalışmaları yaparken, bir yandan da yolların tuzlanmasında diğer ekiplere yardımcı oldu. Yoğun kar yağışına rağmen Kocaeli genelindeki park ve bahçelerde, yol kenarlarında, otobüs duraklarında temizlik işlerine ara vermeyen ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

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