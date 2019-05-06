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Ekmek pişirmek için yaktıkları ateş binayı küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin terasında ekmek pişirmek için şöminede yakılan ateşin sıçraması sonucunda çıkan yangın binayı küle çeviriyordu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin terasında ekmek pişirmek için şöminede yakılan ateşin sıçraması sonucunda çıkan yangın binayı küle çeviriyordu.



Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 1798 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın terasında ekmek yapmak için şöminede yakılan ateşin sıçraması sonucunda yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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