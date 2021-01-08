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Ekmek tandırına düşüp yanan kadının kolu kesildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ekmek pişirmeye çalıştığı tandıra düşen kadının yanıklarından dolayı sol kolunun kesildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ekmek pişirmeye çalıştığı tandıra düşen kadının yanıklarından dolayı sol kolunun kesildi.


Olay, 17 Aralık tarihinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Hanım K. adlı kadın, evinin bahçesinde ekmek pişirmeye çalıştığı tandırın içine düşerek ağır yaralandı. Yaşlı kadının acılar içinde bağırdığını duyan yakınları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda ağır yanıklar olduğu belirlenen Hanım K., ambulansa tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.



Kızı hastane önünde feryat etti


Ambulansın arkasından hastaneye gelen kadının yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Hastane önüne gelen Hanım K.'nın kızı, gözyaşlarına boğuldu. "Annemin et kokusunu aldım" diye ağlayan kızı ise yakınları güçlükle sakinleştirdi. Öte yandan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kadının, vücudundaki ileri derecede yanıklar sebebiyle sol kolunun kesildiği öğrenildi.

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