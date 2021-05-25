Ekolojik Yaşam Bahçesi açılışa hazırlanıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tasarruflu Ekolojik Yaşam Bahçesi'nin kısa süre sonra açılışa hazır olacağını belirtti.

Yapımında son aşamaya gelinen projeleri yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kısa süre sonra açılışı yapılacak olan Çayırköy Mahallesi'ndeki Ekolojik Yaşam Bahçesi'ni de gezerek çalışmaları yerinde inceledi. İzmit'in yeşillendirilmesi ve güzelleştirilmesinde belediyenin kendi üretimi olan bitkilerin kullanılmasını tercih eden ve bu yolla da belediye kasasından yapılan harcamaları azaltan Hürriyet, kentteki peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği Üretim Serası'nı da gezdi. İzmit'in dışa bağımlılığını azaltan üretim bahçesindeki yetiştirilen bitkilerle ilgili bilgi alan Başkan Hürriyet, Ekolojik Yaşam Bahçesi'nde devam eden çalışmaların kısa sürede biteceğinin müjdesini verdi.

Sulama sistemi ile ahşap oturma gruplarının montajı ve bitkilendirme çalışmalarının devam ettiği Yaşam Bahçesi'nde köylerden toplanan ata tohumlarının muhafaza edileceği tohum deposu da yer alacak. Yaşam Bahçesi açıldıktan sonra özellikle öğrencilerin patik uygulamalar ile üretim konusunda deneyim sahibi olmaları açısından da büyük önem taşıyacak. Yaşam Bahçesi ayrıca İzmit Belediyesinin tasarruf hamlelerinden biri olan güneş enerjili aydınlatma panelleriyle aydınlatılacak.